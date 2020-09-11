Лед и пламя: США охватили пожары и снегопады

Уже несколько дней западное побережье США охвачено самыми масштабными лесными пожарами за всю историю наблюдений.
В Национальном межведомственном пожарном центре, который базируется в штате Айдахо сообщили, что беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, а также других штатах.
К 11 сентября огонь распространился уже на 12 штатов. Ситуацию усугубляет необычайно жаркий сухой ветер. Больше всего пострадали Орегон, Калифорния и Вашингтон, в которых огонь уничтожил целые города.
В штатах Монтана, Вайоминг, Колорадо, Небраска и Южная Дакота выпал снег, который повредил электроснабжение и создал проблемы на дорогах.
Также некоторые участки трасс были закрыты из-за снега. Один из жителей Небраски сообщил, что высота снежного покрова составила 10 дюймов (25 см), отчего пострадало множество деревьев с еще зелеными листьями.