Лед и пламя: США охватили пожары и снегопады

Масштабные лесные пожары на западе Соединенных Штатов Америки привели к гибели по меньшей мере 23 человек. Более полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от стихии. А в штатах Монтана, Вайоминг, Колорадо, Небраска и Южная Дакота выпал снег.

Уже несколько дней западное побережье США охвачено самыми масштабными лесными пожарами за всю историю наблюдений.

В Национальном межведомственном пожарном центре, который базируется в штате Айдахо сообщили, что беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, а также других штатах.

К 11 сентября огонь распространился уже на 12 штатов. Ситуацию усугубляет необычайно жаркий сухой ветер. Больше всего пострадали Орегон, Калифорния и Вашингтон, в которых огонь уничтожил целые города.

В штатах Монтана, Вайоминг, Колорадо, Небраска и Южная Дакота выпал снег, который повредил электроснабжение и создал проблемы на дорогах.

Также некоторые участки трасс были закрыты из-за снега. Один из жителей Небраски сообщил, что высота снежного покрова составила 10 дюймов (25 см), отчего пострадало множество деревьев с еще зелеными листьями.