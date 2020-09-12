Взрыв на складе боеприпасов в Иордании попал на видео

Жертвами взрыва стали два человека, еще трое получили ранения. Причиной инцидента, по предварительной информации, стала жара, установившаяся в эти дни в Иордании.

В городе Эз-Зарка, который находится в Иордании, ночью прогремел мощнейший взрыв на складе боеприпасов.

В сети появилось видео, на котором был запечатлен момент взрыва горевшего склада боеприпасов в Иордании.

Автору ролика удалось заснять непосредственно момент взрыва на месте возгорания — после него в небе над городом можно было увидеть следы от взорвавшихся боеприпасов.