Взрыв на складе боеприпасов в Иордании попал на видео

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Жертвами взрыва стали два человека, еще трое получили ранения. Причиной инцидента, по предварительной информации, стала жара, установившаяся в эти дни в Иордании.
В городе Эз-Зарка, который находится в Иордании, ночью прогремел мощнейший взрыв на складе боеприпасов.
В сети появилось видео, на котором был запечатлен момент взрыва горевшего склада боеприпасов в Иордании.
Автору ролика удалось заснять непосредственно момент взрыва на месте возгорания — после него в небе над городом можно было увидеть следы от взорвавшихся боеприпасов.