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"Кавказ-2020": китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях

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© Видео YouTube/ Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200914/1030939869/Kavkaz-2020-kitayskie-voennye-pribyli-v-Rossiyu-dlya-uchastiya-v-ucheniyakh.html

Два самолета Y-20 китайских ВВС доставили в Астраханскую область подразделения Народно-освободительной армии Китая, которые примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".

Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в мире все прибывшие военные прошли тестирование на коронавирус. В маневрах будут задействованы более тысячи военных из шести приглашенных государств.

Представители еще шести стран будут следить за ходом учений в качестве наблюдателей. Всего к СКШУ "Кавказ-2020" будут привлечены около 80 тысяч российских военных, также задействуют около тысячи единиц техники.

Маневры под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова пройдут на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября.

В российском Министерстве обороны подчеркнули, что масштабные учения не направлены против какой-либо страны и будут носить сугубо оборонительный характер.


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