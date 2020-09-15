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Митинги врачей в Европе: чем недовольны медики и что прогнозирует ВОЗ

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (814)
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© Видео RUPTLY/Agencia EFE
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200915/1030942263/Mitingi-vrachey-v-Evrope-chem-nedovolny-mediki-i-chto-prognoziruet-VOZ.html

Бельгийские врачи вышли на митинг. Медики жалуются на низкие зарплаты, хотя работы из-за коронавируса прибавилось, да и людей не хватает.

В медицинский халат и маску переодели даже скульптуру "Писающий мальчик" – в знак поддержки работников здравоохранения. Акция протеста в Бельгии – не единственная в Европе, где снова наблюдается всплеск заболеваемости.

А ВОЗ прогнозирует только ухудшение ситуации с COVID-19 осенью. В мире уже зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом.

А всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано 28,6 миллиона заражений. О проблемах в европейской медицине, повторном карантине и надежде на спасение – в нашем видео.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (814)

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