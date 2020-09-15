По всем правилам: российские истребители перехватили В-52 США над Черным морем

В Национальном центре управления обороной рассказали, как после обнаружения воздушных целей в воздух были подняты российские самолеты, которые отогнали бомбардировщики от рубежей России и сопроводили их над акваторией.

Когда американские самолеты развернулись, российские экипажи вернулись на аэродром базирования. Также известно, что иностранные самолеты не нарушали границу, а все полеты российских истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными правилами.

Подобные рейды у наших рубежей самолеты США и других стран НАТО проводят регулярно. Они были замечены над Баренцевым и Черным морями, а также на Балтике.