"Ураган" для "неприятеля": как прошли стрельбы артиллеристов в Бурятии

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/10/1030952336.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200916/1030952428/Uragan-dlya-nepriyatelya-kak-proshli-strelby-artilleristov-v-Buryatii.html
Залпы "Ураганов" и пуски противотанковых управляемых ракет завершили полевые занятия артиллеристов ВВО в Бурятии.
С помощью тяжелых РСЗО они уничтожили замаскированные цели на максимально возможной дальности по координатам с беспилотников, а с помощью ПТРК – уничтожили боевые машины "неприятеля".
Использование БЛА позволило артиллеристам точно определять координаты целей и их характеристики в режиме реального времени, а также оперативно корректировать огонь.