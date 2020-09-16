"Ураган" для "неприятеля": как прошли стрельбы артиллеристов в Бурятии

Залпы "Ураганов" и пуски противотанковых управляемых ракет завершили полевые занятия артиллеристов ВВО в Бурятии.

С помощью тяжелых РСЗО они уничтожили замаскированные цели на максимально возможной дальности по координатам с беспилотников, а с помощью ПТРК – уничтожили боевые машины "неприятеля".

Использование БЛА позволило артиллеристам точно определять координаты целей и их характеристики в режиме реального времени, а также оперативно корректировать огонь.