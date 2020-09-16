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"Ураган" для "неприятеля": как прошли стрельбы артиллеристов в Бурятии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200916/1030952428/Uragan-dlya-nepriyatelya-kak-proshli-strelby-artilleristov-v-Buryatii.html

Залпы "Ураганов" и пуски противотанковых управляемых ракет завершили полевые занятия артиллеристов ВВО в Бурятии.

С помощью тяжелых РСЗО они уничтожили замаскированные цели на максимально возможной дальности по координатам с беспилотников, а с помощью ПТРК – уничтожили боевые машины "неприятеля".

Использование БЛА позволило артиллеристам точно определять координаты целей и их характеристики в режиме реального времени, а также оперативно корректировать огонь.

 

 


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