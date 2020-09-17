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Акт Навального: Европарламент требует ужесточить санкции против России

© Видео Ruptly / Sputnik / EBS
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200917/1030959965/Akt-Navalnogo-Evroparlament-trebuet-uzhestochit-sanktsii-protiv-Rossii.html

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за якобы отравления Алексея Навального. Среди требований – остановка строительства газопровода "Северный поток – 2", а также введение новых санкций и ужесточение действующих.

Также парламентарии призывают пересмотреть отношения ЕС с Россией и продолжить изоляцию Москвы на международных форумах, в том числе в рамках G7.

В Москве резолюцию назвали прямым и грубым вмешательством во внутренние дела России. Помимо антироссийской резолюции Европарламент принял еще один документ по ситуации в Беларуси.

В нем Европарламент заявил, что отвергает итоги выборов 9 августа и не признает Александра Лукашенко легитимным президентом. Кроме того, депутаты требуют ввести широкий спектр санкций и заморозить любые переводы средств Минску, включая выдачу кредитов ЕИБ и ЕБРР.


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