Отработать оборону: военные Белоруссии и Китая готовятся к учениям "Кавказ-2020"

В Астраханскую область съехались военные из Белоруссии и Китая – первые участники международных учений "Кавказ-2020".

Сами маневры стартуют 21 сентября, но проверить технику и вооружение нужно уже сейчас. К тому же протестируют и самих военных: на коронавирус.

На различных этапах учений будут задействованы 80 тысяч человек, а также 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

Поучаствовать в мероприятиях Россия пригласила также военных из Армении, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Таджикистан позвали в качестве наблюдателя.

В списках приглашенных еще были Азербайджан и Индия, но эти страны ответили, что в этом году они пас. Кадры из полевого лагеря на полигоне Капустин Яр – в нашем видео.