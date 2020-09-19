Полет нормальный: воздушные тренировки морпехов Северного флота

В рамках учений военнослужащие в полной боевой выкладке и со штатным оружием выполнили прыжки с парашютом с высоты от 600 до 3000 м.
После приземления морские пехотинцы отработали захват и удержание огневых точек.
Минобороны России опубликовало видео воздушно-десантной подготовки морпехов Северного флота, которая прошла в Мурманской области.
В рамках учений военнослужащие в полной боевой выкладке и со штатным оружием выполнили прыжки с парашютом с высоты от 600 до 3000 м.
После приземления морские пехотинцы отработали захват и удержание огневых точек.
Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода “Северный поток – 2”, который доставит российский газ в Европу через Балтийское море, будет до конца реализован.
Около тысячи иностранных граждан застряли на границе Беларуси и Украины. Хасиды-паломники пытались попасть из Беларуси в украинский город Умань.
В Астраханскую область съехались военные из Белоруссии и Китая – первые участники международных учений "Кавказ-2020".
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за якобы отравления Алексея Навального. Среди требований – остановка строительства газопровода "Северный поток – 2", а также введение новых санкций и ужесточение действующих.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 878 человек. Из них 240 пациентов выздоровели, семь летальных случаев.
За призовое место на Кубке президента республики боролись наездники в семи забегах.
Отработка боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения пройдет с 21 по 26 сентября.
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