20:19 19 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.03
  • EUR88.96
Поиск
Видео

Полет нормальный: воздушные тренировки морпехов Северного флота

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/13/1030970517.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200919/1030970800/Polet-normalnyy-vozdushnye-trenirovki-morpekhov-Severnogo-flota.html

Минобороны России опубликовало видео воздушно-десантной подготовки морпехов Северного флота, которая прошла в Мурманской области.

В рамках учений военнослужащие в полной боевой выкладке и со штатным оружием выполнили прыжки с парашютом с высоты от 600 до 3000 м.

После приземления морские пехотинцы отработали захват и удержание огневых точек.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первый посткарантинный: кадры с фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Полет нормальный: воздушные тренировки морпехов Северного флота
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться