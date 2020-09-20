Покорение стихии: фестиваль ледоколов открылся в Петербурге

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В акватории Невы стартовал фестиваль ледоколов. Посетители могут не только полюбоваться красотой гигантов с набережной, но и подняться на палубу.
Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота.
Темой фестиваля - "покорение стихии", а главным событием первого дня стал вальс буксиров.