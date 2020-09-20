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Покорение стихии: фестиваль ледоколов открылся в Петербурге

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200920/1030973761/Pokorenie-stikhii-festival-ledokolov-otkrylsya-v-Peterburge.html

В акватории Невы стартовал фестиваль ледоколов. Посетители могут не только полюбоваться красотой гигантов с набережной, но и подняться на палубу.

Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".

Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота.

Темой фестиваля - "покорение стихии", а главным событием первого дня стал вальс буксиров.


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