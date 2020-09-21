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Радиоактивный отдых: по Чернобылю проводят экскурсии на вездеходах

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200921/1030976906/Radioaktivnyy-otdykh-po-Chernobylyu-provodyat-ekskursii-na-vezdekhodakh.html

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проводят экскурсии на вездеходах. Туристы на машинах-амфибиях едут по специальному маршруту.

Путешественникам показывают заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский разрешил пускать туристов в зону отчуждения.

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