Радиоактивный отдых: по Чернобылю проводят экскурсии на вездеходах

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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проводят экскурсии на вездеходах. Туристы на машинах-амфибиях едут по специальному маршруту.
Путешественникам показывают заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский разрешил пускать туристов в зону отчуждения.
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