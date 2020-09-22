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Спецкор из Белого дома: как RT "трудоустроил" Дональда Трампа

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© Видео RT

Телеканал RT опубликовал шуточное видео о том, как Дональд Трамп якобы устроился работать репортером на российский телеканал.

В видеоролике актер, загримированный под Трампа, работает на RT и очень доволен своим трудоустройством.

"3 ноября в США пройдут выборы, на которых может быть избран 46-й президент страны. А пока мы решили представить, как выглядела бы работа действующего американского лидера на нашем телеканале. RT будет внимательно следить за ходом голосования на выборах в Соединенных Штатах 3 ноября", - сообщает RT.

Главред телеканала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале прокомментировала ролик.

"Хотели фейков? Попробуйте сделать вот так", - написала она.


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