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"Влететь" в историю: рекорд по исполнению "петель Нестерова" на Як-52

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© Видео Пилотажная группа "Первый полет"
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200922/1030984246/Vletet-v-istoriyu-rekord-po-ispolneniyu-petel-Nesterova-na-Yak-52-.html

Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд. Летчики 11 раз подряд исполнили "петлю Нестерова" на Як-52.

Число 11 выбрали неслучайно: именно столько лет в этом году исполняется авиагруппе.

Рекорд зафиксировали на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Героями стали мастера спорта Константин Боровик, Олег Шполянский и Антон Беркутов.

Фигуры высшего пилотажа в исполнении самолетов, способных действовать синхронно на минимальной дистанции, - смотрите в видео.


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