"Влететь" в историю: рекорд по исполнению "петель Нестерова" на Як-52

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Встречи Аслана Бжания с активами районов отложены из-за ситуации с COVID-19 В стране ежедневно фиксируется прирост случаев коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Абхазии выявлено еще 56 случаев коронавируса, за все время пандемии - 995 случаев. 372

Память о войне: в Сухуме открылась выставка ко Дню Победы Выставка посвящена Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 21