"Влететь" в историю: рекорд по исполнению "петель Нестерова" на Як-52

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Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд. Летчики 11 раз подряд исполнили "петлю Нестерова" на Як-52.
Число 11 выбрали неслучайно: именно столько лет в этом году исполняется авиагруппе.
Рекорд зафиксировали на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Героями стали мастера спорта Константин Боровик, Олег Шполянский и Антон Беркутов.
Фигуры высшего пилотажа в исполнении самолетов, способных действовать синхронно на минимальной дистанции, - смотрите в видео.