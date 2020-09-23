"41-й год" Виссариона Цвижба: история одной картины

Агентство Sputnik предлагает посмотреть короткие видеоэкскурсии по некоторым экспонатам выставки "Художник. Время. Память", которая проходит ко Дню Победы в Центральном выставочном зале Сухума. В первом выпуске - история картины Виссариона Цвижба "41-й год".

Картина Виссариона Цвижба "41-й год" давно стала визитной карточкой выставок ко Дню Победы, и сейчас она является главной афишей открывшейся выставки, рассказала директора ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Картина была создана в 1975 году и посвящена 30-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В том же году прошла большая выставка, посвященная Дню Победы, где картина была выставлена впервые, тогда Государственная национальная картинная галерея приобрела ее для своих фондов.

Окно, которое изображено на картине – это окно Государственного Абхазского театра, мастерская художника-декоратора, где в это время работал Виссарион Цвижба. Из театральных реквизитов он создал интересную композицию, которая говорит о дне начала войны.

"В правом верхнем углу оторванный лист календаря и двойка, которая не вписалась в саму композицию, что является неслучайным. Такая оторванность от времени и от конкретно взятого события создает универсальный художественный язык, с помощью которого, художник говорит об ужасе и трагедии войны, которая прерывает мирную жизнь", - рассказала директор ЦВЗ.

Подробнее об истории картины Виссариона Цвижба "41-й год", смотрите в нашем видео.

Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября. В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов.

Выставка будет открыта до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.