Яркие моменты на "Кавказе-2020": как проходят масштабные учения

Маневры проходят на наземных и воздушных полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, в Абхазии, а также на Черном и Каспийском морях.

В СКШУ задействованы около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.