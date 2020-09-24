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Яркие моменты на "Кавказе-2020": как проходят масштабные учения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200924/1030995037/Yarkie-momenty-na-Kavkaze-2020-kak-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya.html

RT публикует подборку видеокадров, снятых во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

Маневры проходят на наземных и воздушных полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, в Абхазии, а также на Черном и Каспийском морях.

В СКШУ задействованы около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.


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