Яркие моменты на "Кавказе-2020": как проходят масштабные учения

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RT публикует подборку видеокадров, снятых во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".
Маневры проходят на наземных и воздушных полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, в Абхазии, а также на Черном и Каспийском морях.
В СКШУ задействованы около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.