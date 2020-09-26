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Лавров зачитал предложение Путина к США

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Глава МИД России Сергей Лавров зачитал заявление, в котором президент Владимир Путин призвал США предотвратить инциденты в информационном пространстве.

Цитируя Путина, глава МИД России сообщил, что для этого нужно разработать двустороннее соглашение.

В документе планируется прописать гарантии взаимного невмешательства во внутренние дела друг друга.

Это касается в том числе избирательных процессов. Ведь долгие годы в адрес Москвы звучат бездоказательные обвинения в якобы совершении кибератак, которые направлены на "подрыв американского электорального процесса" и даже на "подрыв всей внутриполитической системы".

О мерах, которые помогут наладить мир в инфополе, – смотрите в нашем видео.


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