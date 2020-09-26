Лавров зачитал предложение Путина к США

Цитируя Путина, глава МИД России сообщил, что для этого нужно разработать двустороннее соглашение.
В документе планируется прописать гарантии взаимного невмешательства во внутренние дела друг друга.
Это касается в том числе избирательных процессов. Ведь долгие годы в адрес Москвы звучат бездоказательные обвинения в якобы совершении кибератак, которые направлены на "подрыв американского электорального процесса" и даже на "подрыв всей внутриполитической системы".
О мерах, которые помогут наладить мир в инфополе, – смотрите в нашем видео.