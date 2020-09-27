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Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200927/1031014128/Amerikanskiy-istrebitel-vremen-VOV-podnyali-so-dna-morya-v-Krymu.html

Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra.

Истребитель обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти.


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