Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму

Истребитель обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти.
Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra.
Истребитель обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Крупномасштабные стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходили в период с 21 по 26 сентября 2020 года.
Глава МИД России Сергей Лавров зачитал заявление, в котором президент Владимир Путин призвал США предотвратить инциденты в информационном пространстве.
Агентство Sputnik предлагает посмотреть короткие видеоэкскурсии по некоторым экспонатам выставки "Художник. Время. Память", которая проходит ко Дню Победы в Центральном выставочном зале Сухума. В этом выпуске - история скульптуры "Портрет матери воина" Марины Эшба.
В еженедельном обзоре Sputnik Абхазия читайте о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, отмененном карантине в школах и регулировании майнинга.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1332 человека. Выздоровели 400 человек, девять человек умерло.
Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье 27 сентября. В Армении и НКР объявлены военное положение и мобилизация. В некоторых районах и городах Азербайджана также введено военное положение.
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