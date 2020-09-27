Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму

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Sputnik недели: очередь за тестом, амнистия и судьба майнинга В еженедельном обзоре Sputnik Абхазия читайте о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, отмененном карантине в школах и регулировании майнинга. 176

В Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1332 человека. Выздоровели 400 человек, девять человек умерло. 1323