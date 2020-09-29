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Нагорный Карабах: смогут ли Азербайджан и Армения прекратить огонь и договориться

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В Нагорном Карабахе ситуация обострилась с новой силой. 27 сентября в непризнанной республике начались вооруженные столкновения. Противоборствующие силы - Азербайджан и Армения - обвиняют друг друга в провокациях.

Обе страны заявляют о нападении противника и вынужденной контроперации. Столкновения приводят к гибели военных и мирных граждан.

Такого накала в Карабахе не было с 1994 года - тогда открытые боестолкновения утихли. Но конфронтация продолжалась. Юридически Нагорный Карабах - земля Азербайджана, хотя еще в 1991 году в результате референдума республика объявила о своей независимости.

Впрочем, в мире независимость НКР до сих пор не признали. Исторически же в Нагорном Карабахе живут преимущественно армяне. О нынешнем обострении ситуации на спорной территории - в нашем видео.


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