"Мать и сын" Тариела Ампар: история одной картины

На выставке представлена целая серия работ известного абхазского художника-графика Тариела Ампар.
Замкнутая композиция матери и ребенка - очень частая тема в мировом изобразительном искусстве, и Тариел Ампар обращается к этой теме именно в работе "Мать и сын", рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
"Именно в ней отразилась духовная и эмоциональная связь художника с его матерью. На картине изображена мать, которая как облако обволакивает ребенка своей любовью, тревогой и заботой", - отметила Арсалия.
Серия работ Ампар Тариел "Женщины из Калдахуары" долгие годы хранилась в семье художника и была передана в дар Государственному гудаутскому музею, где хранится до сих пор.
Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября. В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов.
Выставка будет открыта до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.