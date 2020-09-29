19:09 29 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD79.68
  • EUR93.02
Поиск
Видео

"Мать и сын" Тариела Ампар: история одной картины

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба,Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1d/1031024990.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200929/1031023957/Mat-i-syn-Tariela-Ampar-istoriya-odnoy-kartiny.html

Агентство Sputnik предлагает посмотреть короткие видеоэкскурсии по некоторым экспонатам выставки "Художник. Время. Память", которая проходит ко Дню Победы в Центральном выставочном зале Сухума. В этом выпуске - история картины Тариела Ампар "Мать и сын".

На выставке представлена целая серия работ известного абхазского художника-графика Тариела Ампар.

Замкнутая композиция матери и ребенка - очень частая тема в мировом изобразительном искусстве, и Тариел Ампар обращается к этой теме именно в работе "Мать и сын", рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

"Именно в ней отразилась духовная и эмоциональная связь художника с его матерью. На картине изображена мать, которая как облако обволакивает ребенка своей любовью, тревогой и заботой", - отметила Арсалия. 

Серия работ Ампар Тариел "Женщины из Калдахуары" долгие годы хранилась в семье художника и была передана в дар Государственному гудаутскому музею, где хранится до сих пор.

Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября. В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов.

Выставка будет открыта до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту
"Мать и сын" Тариела Ампар: история одной картины
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться