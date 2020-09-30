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Легендарный Ил-14: На севере Якутии найден самолет Никиты Хрущева

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200930/1031030690/Na-severe-Yakutii-nayden-samolet-Nikity-Khruscheva.html

На кладбище самолетов рядом с поселком Черский на северо-востоке Якутии найдены фрагменты легендарного Ил-14П, который, предположительно, использовался первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

По словам историка авиации Ивана Негенбли, он видел этот самолет с бортовым номером 61755, после того как его списали из правительственного авиаотряда и прислали для работы в Якутии.

На тот момент на авиалайнере был оборудован салон люкс и установлено самое современное американское навигационное оборудование. Также в интернете есть фотографии, на которых советский лидер запечатлен на фоне Ил-14 с таким же бортовым номером, что подтверждает теорию о том, что Хрущев летал именно на этом самолете.

Авиалайнер эксплуатировался 30 лет, из которых 8 лет он использовался правительством и военными, а остальные 22 года работал в Якутии. В 1987 году Ил-14 был списан и оставлен на хранении на "кладбище самолетов" в поселке Черский.


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