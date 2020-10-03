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День германского единства: объединение или поглощение

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30 лет назад, 3 октября 1990 года, ФРГ и ГДР вновь объединились. Это стало ключевым событием для всей Германии.

Однако впоследствии многие восточные немцы подверглись дискриминации: военные, чиновники и преподаватели не могли продолжить карьеру. Многие оказались за бортом европейской жизни.


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