День германского единства: объединение или поглощение

Однако впоследствии многие восточные немцы подверглись дискриминации: военные, чиновники и преподаватели не могли продолжить карьеру. Многие оказались за бортом европейской жизни.
30 лет назад, 3 октября 1990 года, ФРГ и ГДР вновь объединились. Это стало ключевым событием для всей Германии.
Однако впоследствии многие восточные немцы подверглись дискриминации: военные, чиновники и преподаватели не могли продолжить карьеру. Многие оказались за бортом европейской жизни.
Бионические перчатки вернули бразильскому виртуозу Жуану Карлосу Мартинсу возможность играть на пианино после 20-летнего перерыва.
Агентство Sputnik предлагает посмотреть короткие видеоэкскурсии по некоторым экспонатам выставки "Художник. Время. Память", которая проходит ко Дню Победы в Центральном выставочном зале Сухума. В этом выпуске - история картины Заура Аджба "Автопортрет".
Пресс-конференция, посвященная выходу книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов", состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 2 октября.
В мире обостряется ситуация с коронавирусом. В некоторых странах фиксируется рекордный суточный прирост инфицированных.
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Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель.
Около тысячи военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в спортивной спартакиаде на лучшее спортивное подразделение.
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