Возвращение маэстро: бионические перчатки позволили пианисту сыграть впервые за 20 лет

Один из лучших исполнителей Баха в ХХ веке Жуан Карлос Мартинс был вынужден забросить клавиши из-за проблем со здоровьем, ему пришлось переквалифицироваться из пианиста в дирижеры.

Однако созданные для него роботизированные перчатки позволили Жуану Карлосу вновь приступить к репетициям, не испытывая при этом боль в пальцах.