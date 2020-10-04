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Возвращение маэстро: бионические перчатки позволили пианисту сыграть впервые за 20 лет

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Бионические перчатки вернули бразильскому виртуозу Жуану Карлосу Мартинсу возможность играть на пианино после 20-летнего перерыва.

Один из лучших исполнителей Баха в ХХ веке Жуан Карлос Мартинс был вынужден забросить клавиши из-за проблем со здоровьем, ему пришлось переквалифицироваться из пианиста в дирижеры.

Однако созданные для него роботизированные перчатки позволили Жуану Карлосу вновь приступить к репетициям, не испытывая при этом боль в пальцах.


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