Возвращение маэстро: бионические перчатки позволили пианисту сыграть впервые за 20 лет

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Бионические перчатки вернули бразильскому виртуозу Жуану Карлосу Мартинсу возможность играть на пианино после 20-летнего перерыва.
Один из лучших исполнителей Баха в ХХ веке Жуан Карлос Мартинс был вынужден забросить клавиши из-за проблем со здоровьем, ему пришлось переквалифицироваться из пианиста в дирижеры.
Однако созданные для него роботизированные перчатки позволили Жуану Карлосу вновь приступить к репетициям, не испытывая при этом боль в пальцах.