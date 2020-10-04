Трамп заболел коронавирусом: кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19

Ранее Трампа критиковала за преуменьшении значимости пандемии. Несмотря на то, что США пострадали от COVID-19 больше остальных, американский президент думал, что его это заболевание не коснется.
Трамп оказался не первым политиком, которого затронул коронавирус. Еще весной переболел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Коронавирус был обнаружен и в семье премьер-министра Канада Джастина Трюдо, заболела его жена, но самому Трюдо удалось избежать заражения.
Подтвержденные диагнозы были и у Михаила Мишустина, и у Александра Лукашенко.
Кто еще из мировых политиков столкнулся с ковидом - смотрите в нашем видео.
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