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Кубинские мотивы: София Аслояни и Алексей Воробьев зажгли на "Ты супер!"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201004/1031051457/Kubinskie-motivy-Sofiya-Asloyani-i-Aleksey-Vorobev-zazhgli-na-Ty-super.html

В воскресенье 4 октября в эфире нового сезона вокального конкурса "Ты супер!" выступила София Аслояни из Очамчыры, которая представляет Абхазию.

София исполнила песню Камилы Кабельо "Havana". Зеленую кнопку нажали трое из четырех судей: Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев. Диана Арбенина воздержалась, чем вызвала вопросы у других членов жюри. 

© Sputnik
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Певец Алексей Воробьев решил убедить Арбенину, что под аккомпанемент гитары она больше проникнется песней, вышел на сцену к Софие, и они снова исполнили песню дуэтом.

20 сентября на телеканале НТВ начался новый сезон вокального конкурса, организованного специально для талантливых детей со сложной семейной ситуацией.

В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. География конкурса тоже, как всегда, обширна. На этот раз в "Ты супер!" будут участвовать дети из девяти стран: России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.

Абхазию на международном детском вокальном конкурсе будет представлять София Аслояни из Очамчырской школы-интерната.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.


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