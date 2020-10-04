Кубинские мотивы: София Аслояни и Алексей Воробьев зажгли на "Ты супер!"

В воскресенье 4 октября в эфире нового сезона вокального конкурса "Ты супер!" выступила София Аслояни из Очамчыры, которая представляет Абхазию.

София исполнила песню Камилы Кабельо "Havana". Зеленую кнопку нажали трое из четырех судей: Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев. Диана Арбенина воздержалась, чем вызвала вопросы у других членов жюри.

Певец Алексей Воробьев решил убедить Арбенину, что под аккомпанемент гитары она больше проникнется песней, вышел на сцену к Софие, и они снова исполнили песню дуэтом.

20 сентября на телеканале НТВ начался новый сезон вокального конкурса, организованного специально для талантливых детей со сложной семейной ситуацией.

В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. География конкурса тоже, как всегда, обширна. На этот раз в "Ты супер!" будут участвовать дети из девяти стран: России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.

Абхазию на международном детском вокальном конкурсе будет представлять София Аслояни из Очамчырской школы-интерната.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.