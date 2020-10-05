Эстония собирается закрыть России доступ в Балтийское море

Эстония увеличила свой военный бюджет до рекордных 650 миллионов евро. Большую часть суммы прибалтийская республика потратит на модернизацию своих вооруженных сил.

Одной из приоритетных задач также стало укрепление береговой линии страны.

До 2026 года Эстония закупит новые противокорабельные ракетные системы, которые предназначены для уничтожения надводных целей.

В СМИ предположили, что таким образом Эстония хочет получить возможность перекрывать Финский залив для российских кораблей.