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Захват "Белого дома" и освобождение Атамбаева: ночь протестов в Кыргызстане

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В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

По данным Минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.


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