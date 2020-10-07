14:49 07 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.09
  • EUR91.81
Поиск
Видео

Микроводоросли или утечка токсинов: что произошло на Камчатке

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT на русском
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/06/1031063266.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201007/1031066240/Mikrovodorosli-ili-utechka-toksinov-chto-proizoshlo-na-Kamchatke.html

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал две основные версии загрязнения прибрежных вод, которые отрабатывают специалисты.

Причина может быть природной — высокая концентрация токсичных микроводорослей. Такое уже наблюдали на Камчатке в 1980-х.

Согласно другой версии, загрязнение имеет техногенный характер. В рамках этой гипотезы специалисты проверяют Козельский полигон, где захоронены ядохимикаты, а также реку Налычева, которая протекает рядом и впадает в Тихий океан.

Самыми показательными станут результаты расширенных токсикологических исследований, их ожидают получить 8 октября.

Читайте также:


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Президенту России Владимиру Путину - 68!
Микроводоросли или утечка токсинов: что произошло на Камчатке
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться