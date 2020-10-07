Микроводоросли или утечка токсинов: что произошло на Камчатке

Причина может быть природной — высокая концентрация токсичных микроводорослей. Такое уже наблюдали на Камчатке в 1980-х.

Согласно другой версии, загрязнение имеет техногенный характер. В рамках этой гипотезы специалисты проверяют Козельский полигон, где захоронены ядохимикаты, а также реку Налычева, которая протекает рядом и впадает в Тихий океан.

Самыми показательными станут результаты расширенных токсикологических исследований, их ожидают получить 8 октября.

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