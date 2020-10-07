Новейшая гиперзвуковая ракета: испытания "Циркона"

Пуск состоялся с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

По данным Минобороны, ракета успешно уничтожила морскую цель в Баренцевом море, которая находилась на удалении 450 километров от места запуска.

"Циркон" при пиковой скорости в восемь махов преодолел это расстояние менее чем за пять минут.

Планируется, что на вооружение комплекс будет принят в конце 2020 - начале 2021 года, и на первом этапе им оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России. Благодаря своим уникальным характеристикам ракета "Циркон" на данный момент считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.

Об испытаниях "Циркона" сообщили Владимиру Путину. Он отметил, что создание не имеющей аналогов в мире российской гиперзвуковой ракеты – это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, так как она значительно увеличивает обороноспособность государства.