19:24 07 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.09
  • EUR91.81
Поиск
Видео

Новейшая гиперзвуковая ракета: испытания "Циркона"

Получить короткую ссылку
38 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/07/1031066465.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201007/1031067560/Noveyshaya-giperzvukovaya-raketa-ispytaniya-Tsirkona-.html

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Пуск состоялся с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

По данным Минобороны, ракета успешно уничтожила морскую цель в Баренцевом море, которая находилась на удалении 450 километров от места запуска.

"Циркон" при пиковой скорости в восемь махов преодолел это расстояние менее чем за пять минут.

Планируется, что на вооружение комплекс будет принят в конце 2020 - начале 2021 года, и на первом этапе им оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России. Благодаря своим уникальным характеристикам ракета "Циркон" на данный момент считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО. 

Об испытаниях "Циркона" сообщили Владимиру Путину. Он отметил, что создание не имеющей аналогов в мире российской гиперзвуковой ракеты – это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, так как она значительно увеличивает обороноспособность государства.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Президенту России Владимиру Путину - 68!
Новейшая гиперзвуковая ракета: испытания "Циркона"
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться