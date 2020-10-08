Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад дал большое интервью РИА Новости, приуроченное к пятилетию с начала операции российских Вооруженных сил в Сирии.
Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сейчас идут постоянные контакты по телефону.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад дал большое интервью РИА Новости, приуроченное к пятилетию с начала операции российских Вооруженных сил в Сирии.
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