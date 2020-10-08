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Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201008/1031071812/Asad-zayavil-chto-planiruet-vstretitsya-s-Putinym.html

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сейчас идут постоянные контакты по телефону.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад дал большое интервью РИА Новости, приуроченное к пятилетию с начала операции российских Вооруженных сил в Сирии.

Интервью Башара Асада>>


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