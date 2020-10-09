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Маски и без шоу: как в Абхазии соблюдают ограничения из-за COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (838)
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С 5 октября в Республике Абхазия ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в их числе запрет на проведение массовых мероприятий, свадеб и иных торжеств.

Ограничительные меры вновь ввели в Абхазии с 5 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Весной 2020 года в стране был введен режим ЧП, действовало множество ограничений, было принято решение о закрытии государственной границы.

В июне часть ограничений сняли, разрешили свадьбы и массовые мероприятия. 

В августе открыли росийско-абхазскую границу, начался долгожданный туристический сезон. Однако затем в стране опять начался рост заражений.

18 сентября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничений с 5 октября.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (838)

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