Лавров раскрыл детали перемирия в Нагорном Карабахе

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Никто не хочет наживаться на народе: в Минздраве обсудили рост цен на лекарства Поводом для встречи стало повышение цен на определенные лекарственные препараты в ситуации, когда количество инфицированных коронавирусом в стране растет. 103

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе Итогом десятичасовых переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве стало принятие соглашения о перемирии, которое вступило в силу в субботу 10 октября с 12.00 по местному времени. 24