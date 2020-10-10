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Лавров раскрыл детали перемирия в Нагорном Карабахе

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По итогам переговоров в Москве Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно.


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