Лето продолжается, или Как проходит бархатный сезон в Абхазии

Середина осени, а в Абхазии бархатный сезон. О том как он проходит смотрите в видео Sputnik.

Туристический сезон в Абхазии в этом году начался 1 августа, из-за пандемии коронавируса государственная граница была закрыта на четыре месяца. После открытия границы эпидемиологическая ситуация в Абхазии стала ухудшаться, с 5 октября ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и свадеб.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 9 октября составляет 2170 человек. Из них 814 выздоровели, 21 летальный случай.