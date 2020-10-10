Лето продолжается, или Как проходит бархатный сезон в Абхазии

Туристический сезон в Абхазии в этом году начался 1 августа, из-за пандемии коронавируса государственная граница была закрыта на четыре месяца. После открытия границы эпидемиологическая ситуация в Абхазии стала ухудшаться, с 5 октября ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и свадеб.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 9 октября составляет 2170 человек. Из них 814 выздоровели, 21 летальный случай.
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