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Лето продолжается, или Как проходит бархатный сезон в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201010/1031081934/Leto-prodolzhaetsya-ili-Kak-prokhodit-barkhatnyy-sezon-v-Abkhazii.html

Середина осени, а в Абхазии бархатный сезон. О том как он проходит смотрите в видео Sputnik.

Туристический сезон в Абхазии в этом году начался 1 августа, из-за пандемии коронавируса государственная граница была закрыта на четыре месяца. После открытия границы эпидемиологическая ситуация в Абхазии стала ухудшаться, с 5 октября ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и свадеб.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 9 октября составляет 2170 человек. Из них 814 выздоровели, 21 летальный случай.


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