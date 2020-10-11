Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора

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Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба выпущен под подписку о невыезде Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничника. 135

Юбилей научного центра: Абхазскому институту гуманитарных исследований 95 лет Современный АбИГИ им. Гулиа был образован 11 октября 1925 года как Академия абхазского языка и литературы. В мае 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии постановил преобразовать его в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы. 63