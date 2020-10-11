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Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора

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Художница Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. О необычном музее смотри в нашем видео.

Художница из российского курортного города Геленджика Нина Никифорова создает произведения искусства из мусора, найденного на берегу Черного моря. В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки и посуда, неперерабатываемый пластик.


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