Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора

Художница из российского курортного города Геленджика Нина Никифорова создает произведения искусства из мусора, найденного на берегу Черного моря. В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки и посуда, неперерабатываемый пластик.
Художница Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. О необычном музее смотри в нашем видео.
Художница из российского курортного города Геленджика Нина Никифорова создает произведения искусства из мусора, найденного на берегу Черного моря. В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки и посуда, неперерабатываемый пластик.
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