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Шоу дронов: в небе над Сочи ожили ДНК и атом

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300 беспилотников поднялись 11 октября над лицеем "Сириус", чтобы изобразить гравитационные волны, структуру ДНК, атом, ленту Мебиуса.

Шоу дронов показали в рамках масштабного фестиваля науки "Сириус". Мероприятие объединило Фестиваль дополнительного образования Лицея "Сириус" и XV Всероссийский Фестиваль NAUKA. 


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