Шоу дронов: в небе над Сочи ожили ДНК и атом

Шоу дронов показали в рамках масштабного фестиваля науки "Сириус". Мероприятие объединило Фестиваль дополнительного образования Лицея "Сириус" и XV Всероссийский Фестиваль NAUKA.
300 беспилотников поднялись 11 октября над лицеем "Сириус", чтобы изобразить гравитационные волны, структуру ДНК, атом, ленту Мебиуса.
Шоу дронов показали в рамках масштабного фестиваля науки "Сириус". Мероприятие объединило Фестиваль дополнительного образования Лицея "Сириус" и XV Всероссийский Фестиваль NAUKA.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Художница Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. О необычном музее смотри в нашем видео.
Середина осени, а в Абхазии бархатный сезон. О том, как он проходит, смотрите видео Sputnik.
По итогам переговоров в Москве Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ветеранской организации "Аруаа" выразили недовольство действиями властей республики во время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии.
Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного противника, появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе.
Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель. В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
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