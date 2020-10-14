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Большое интервью Сергея Лаврова российским журналистам

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Большое интервью Сергея Лаврова российским журналистам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью Sputnik. Интервью берут российские журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Сунгоркин, Роман Бабаян.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81622181&type=mp4
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PT1S
2020-10-14T10:57Z

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью Sputnik. Интервью берут российские журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Сунгоркин, Роман Бабаян.


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