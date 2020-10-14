Большое интервью Сергея Лаврова российским журналистам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью Sputnik. Интервью берут российские журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Сунгоркин, Роман Бабаян.
300 беспилотников поднялись 11 октября над лицеем "Сириус", чтобы изобразить гравитационные волны, структуру ДНК, атом, ленту Мебиуса.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Художница Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. О необычном музее смотри в нашем видео.
Середина осени, а в Абхазии бархатный сезон. О том, как он проходит, смотрите видео Sputnik.
Министр иностранных дел России дал большое интервью журналистам Маргарите Симоньян, Владимиру Сунгоркину, Роману Бабаяну в среду 14 октября.
C марта в Сухумском родильном доме объявлен карантин, все пациенты принимаются без ограничений, но с соблюдением правил карантина.
Обращение Миноброны Абхазии вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и значительным ростом числа выявленных случаев COVID-19.
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