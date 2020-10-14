"Бей первым!": как российские разведчики уничтожили лагерь "террористов" в Абхазии

В учении приняли участие более 600 военнослужащих Южного военного округа, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили "Рысь".
Российские разведчики при поддержке артиллерии уничтожили лагерь "террористов" в горах Абхазии.
В учении приняли участие более 600 военнослужащих Южного военного округа, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили "Рысь".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью Sputnik. Интервью берут российские журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Сунгоркин, Роман Бабаян.
300 беспилотников поднялись 11 октября над лицеем "Сириус", чтобы изобразить гравитационные волны, структуру ДНК, атом, ленту Мебиуса.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Художница Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. О необычном музее смотри в нашем видео.
Реакция партии "Амцахара" появилась в ответ на заявление ветеранской организации "Аруаа", в котором она упрекает действующую власть в бездействии в условиях возрастающего количества инфицированных.
Это уже второй российский препарат для профилактики нового вируса, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа.
Во время большого интервью российским журналистам министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили и про защиту интересов этнических русских в Абхазии, Таджикистане и Белоруссии.
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