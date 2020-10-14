"Бей первым!": как российские разведчики уничтожили лагерь "террористов" в Абхазии

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"Амцахара" ответила на заявление "Аруаа" о бездействии властей Реакция партии "Амцахара" появилась в ответ на заявление ветеранской организации "Аруаа", в котором она упрекает действующую власть в бездействии в условиях возрастающего количества инфицированных. 240

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса Это уже второй российский препарат для профилактики нового вируса, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа. 68