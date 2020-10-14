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"Бей первым!": как российские разведчики уничтожили лагерь "террористов" в Абхазии

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© Видео Пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201014/1031100199/Bey-pervym-kak-rossiyskie-razvedchiki-unichtozhili-lager-terroristov-v-Abkhazii.html

Российские разведчики при поддержке артиллерии уничтожили лагерь "террористов" в горах Абхазии.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих Южного военного округа, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили "Рысь".


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