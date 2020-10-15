Сила убеждения: как милиция просит водителей и пассажиров соблюдать антиковидные меры

Сотрудники Государственной автоинспекции 15 октября продолжили проверки общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров.
Милиция третий день проверяет общественный транспорт, главная цель – провести разъяснительную работу с водителями и пассажирами, которые пренебрегают правилами безопасности на фоне распространения коронавируса.
Сотрудники Государственной автоинспекции 15 октября продолжили проверки общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров.
Российские разведчики при поддержке артиллерии уничтожили лагерь "террористов" в горах Абхазии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью Sputnik. Интервью берут российские журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Сунгоркин, Роман Бабаян.
300 беспилотников поднялись 11 октября над лицеем "Сириус", чтобы изобразить гравитационные волны, структуру ДНК, атом, ленту Мебиуса.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
По последним данным оперштаба по коронавирусу, в Абхазии выявлено всего 2479 случаев COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 168 человек, в тяжелом состоянии 18 пациентов.
Сотрудники Государственной автоинспекции проверяют соблюдение норм, введенных из-за коронавируса в общественном транспорте Абхазии. Как на это реагируют водители и пассажиры и что может милиция, читайте в материале Sputnik.
На погоду Черноморского побережья Абхазии будут оказывать влияние повышенное атмосферное давление и теплые массы воздуха с юга.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik