Сила убеждения: как милиция просит водителей и пассажиров соблюдать антиковидные меры

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МВД проверило, как в АГУ противостоят распространению COVID-19 По последним данным оперштаба по коронавирусу, в Абхазии выявлено всего 2479 случаев COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 168 человек, в тяжелом состоянии 18 пациентов. 114

Утренний обход: как милиция проверяет антиковидные меры на транспорте Сотрудники Государственной автоинспекции проверяют соблюдение норм, введенных из-за коронавируса в общественном транспорте Абхазии. Как на это реагируют водители и пассажиры и что может милиция, читайте в материале Sputnik. 153