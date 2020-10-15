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Сила убеждения: как милиция просит водителей и пассажиров соблюдать антиковидные меры

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (866)
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Милиция третий день проверяет общественный транспорт, главная цель – провести разъяснительную работу с водителями и пассажирами, которые пренебрегают правилами безопасности на фоне распространения коронавируса.

Сотрудники Государственной автоинспекции 15 октября продолжили проверки общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (866)

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