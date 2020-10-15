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Алиев: мы ни за что не согласимся на независимость Нагорного Карабаха

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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 15 октября взял интервью у азербайджанского и армянского лидеров: им были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как он оценивает сложившуюся в регионе обстановку, каковы потери сторон конфликта, правда ли, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии и Ливии. Он также объяснил позицию Баку по базовым принципам урегулирования, с чего должно начинаться примирение, сообщил, как азербайджанская сторона видит компромисс по нагорно-карабахскому вопросу и каковы для нее "красные линии", через которые она никогда не перейдет, поделился мнением о том, могут ли мирно сосуществовать азербайджанцы и армяне.

С конца сентября в Нагорном Карабахе идут боевые действия. После встречи в Москве глав МИД России, Азербайджана и Армении удалось достичь соглашения о прекращении огня, но стороны утверждают, что на практике оно во многом не соблюдается.


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