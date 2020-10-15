Пашинян: планы Азербайджана и Турции блицкригом взять Карабах провалились

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 15 октября взял интервью у азербайджанского и армянского лидеров, им были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как он оценивает сложившуюся обстановку, каковы данные Еревана по числу погибших и присутствию в регионе иностранных наемников. Он также высказал мнение, кто и почему стоит за нынешним обострением конфликта, сообщил, на какие компромиссы готова армянская сторона и на что она не пойдет ни при каких условиях.

С конца сентября в Нагорном Карабахе идут боевые действия. После встречи в Москве глав МИД России, Азербайджана и Армении удалось достичь соглашения о прекращении огня, но стороны утверждают, что на практике оно во многом не соблюдается.