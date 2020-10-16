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Земля уходит из под ног: как долго будет длиться замена коммуникаций в Сухуме

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201016/1031111997/Zemlya-ukhodit-iz-pod-nog-kak-dolgo-budet-dlitsya-zamena-kommunikatsiy-v-Sukhume.html

Замена коммуникаций по улице Джонуа проводится по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Завершение работ планируется в 2020 году.

В Сухуме по улице Джонуа вот уже больше недели продолжаются ремонтные работы по замене коммуникационных сетей. Работы затягиваются ввиду возникающих по ходу сложностей. Глубина разрытого котлована достигает шести метров, ширина - пять метров. По словам главного инженера фирмы "Астория-Аквасервис", приходится одно и то же место несколько раз расчищать, так как грунт пропитался водой и образованная глина проваливается в яму, что создает проблемы ремонтникам.

Параллельно канализационному коллектору диаметром 400 мм и протяжённостью 1250 метров будет идти водопровод.

Подготовительные работы по смене 44-метровой трубы под подачу воды в городе будут закончены через три дня.

Мэр столицы ежедневно проверяет ход работ.


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