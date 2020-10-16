Земля уходит из под ног: как долго будет длиться замена коммуникаций в Сухуме

В Сухуме по улице Джонуа вот уже больше недели продолжаются ремонтные работы по замене коммуникационных сетей. Работы затягиваются ввиду возникающих по ходу сложностей. Глубина разрытого котлована достигает шести метров, ширина - пять метров. По словам главного инженера фирмы "Астория-Аквасервис", приходится одно и то же место несколько раз расчищать, так как грунт пропитался водой и образованная глина проваливается в яму, что создает проблемы ремонтникам.
Параллельно канализационному коллектору диаметром 400 мм и протяжённостью 1250 метров будет идти водопровод.
Подготовительные работы по смене 44-метровой трубы под подачу воды в городе будут закончены через три дня.
Мэр столицы ежедневно проверяет ход работ.