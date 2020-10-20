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Мастер-класс в день повара: как готовят легендарные "лодочки"

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20 октября — Международный день повара. Инициатива введения этого праздника появилась у Всемирной ассоциации поваров в 2004 году.

Сухумские хачапуры "лодочки" славятся не только среди местных жителей, но и среди туристов. Многие приезжают в столицу Абхазии, чтобы попробовать их.

Секреты приготовления знаменитых абхазских "лодочек" от шеф-повара смотрите в видео Sputnik.


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