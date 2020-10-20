Мастер-класс в день повара: как готовят легендарные "лодочки"

Сухумские хачапуры "лодочки" славятся не только среди местных жителей, но и среди туристов. Многие приезжают в столицу Абхазии, чтобы попробовать их.
Секреты приготовления знаменитых абхазских "лодочек" от шеф-повара смотрите в видео Sputnik.
20 октября — Международный день повара. Инициатива введения этого праздника появилась у Всемирной ассоциации поваров в 2004 году.
Сухумские хачапуры "лодочки" славятся не только среди местных жителей, но и среди туристов. Многие приезжают в столицу Абхазии, чтобы попробовать их.
Секреты приготовления знаменитых абхазских "лодочек" от шеф-повара смотрите в видео Sputnik.
Мобильный госпиталь оснащен всем необходимым: аппаратами ИВЛ, УЗИ, рентгенографическим аппаратом, анализаторами крови. На месте будут проводить и ПЦР-диагностику.
Военнослужащие одного из соединений ЮВО приступили к маршу на штатной технике, им предстоит пройти около 800 километров из Буденновска в Сухум.
Замена коммуникаций по улице Джонуа проводится по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Завершение работ планируется в 2020 году.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 15 октября взял интервью у азербайджанского и армянского лидеров, им были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон, ожидается переменная облачность.
Российский военный мобильный госпиталь развернули на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме в понедельник 19 октября.
Отключения электричества производятся в связи с ремонтно-профилактическими работами на высоковольтных линиях.
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