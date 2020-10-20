Первые пошли: российский военный госпиталь в Сухуме принял пациентов

Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов с COVID-19 во вторник 20 октября.

Первых COVID-положительных пациентов доставили во вторник 20 октября. Всего в течение дня госпиталь планирует принять пять человек. Пациенты поступают не только из Сухума, но и других районов.

В госпитале уже отлажена процедура приема больных. Сначала они попадают в приемно-сортировочное отделение, где им проводят первичный осмотр, проверяют уровень насыщения крови кислородом и заводят индивидуальную карту. Затем, в зависимости от состояния здоровья, пациентов распределяют по отделениям.

Госпиталь может принять до 150 человек. Отделния оснащены современным российским оборудованием: ИВЛ, рентген, УЗИ и анализаторы крови.

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Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов>>