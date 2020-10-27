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На передовой: как абхазский школьник помогает Гудаутскому ковидному центру

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201027/1031172359/Na-peredovoy-kak-abkhazskiy-shkolnik-pomogaet-Gudautskomu-kovidnomu-tsentru.html

Никита Каравянский - ученик 11-го класса одной из Гудаутских школ. После того как объявили карантин в учебных заведениях, он решил пойти волонтером в ковидный госпиталь Гудауты.

Шестнадцатилетний Никита Каравянский пошел работать волонтером в Гудаутский ковид-центр после того, как школы в Абхазии закрыли на карантин. Юноша работает в инфекционном отделении. Это "красная зона", где лечат тяжелых пациентов, которым необходимо подключение к ИВЛ.

Каравянский проводит дезинфекцию медперсонала, меняет кислородные баллоны больным и помогает в транспортировке пациентов по отделениям. Подробнее смотрите в видео Sputnik.


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