На передовой: как абхазский школьник помогает Гудаутскому ковидному центру

Никита Каравянский - ученик 11-го класса одной из Гудаутских школ. После того как объявили карантин в учебных заведениях, он решил пойти волонтером в ковидный госпиталь Гудауты.

Шестнадцатилетний Никита Каравянский пошел работать волонтером в Гудаутский ковид-центр после того, как школы в Абхазии закрыли на карантин. Юноша работает в инфекционном отделении. Это "красная зона", где лечат тяжелых пациентов, которым необходимо подключение к ИВЛ.

Каравянский проводит дезинфекцию медперсонала, меняет кислородные баллоны больным и помогает в транспортировке пациентов по отделениям. Подробнее смотрите в видео Sputnik.