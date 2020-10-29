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На парашютах из самолетов: десантирование пятикурсников Рязанского училища

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201029/1031189697/Na-parashyutakh-iz-samoletov-desantirovanie-pyatikursnikov-Ryazanskogo-uchilischa.html

Пятикурсники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова десантировались на парашютных системах Д-10 из самолетов Ил-76, тем самым завершив свой горно-полевой выход, в течение месяца проходивший в Краснодарском крае.

Совершив перелет из Крымска на расстояние около 1,5 тысяч километров, курсанты высадились на площадку приземления "Житово" в Рязанской области с высоты 800 метров. Скорость десантирования составила около 160 км/ч. Следующий шаг – 60-километровый марш до учебного центра в Сельцах, где будущих выпускников ждет финальное испытание.

За время полевого выхода будущие командиры подразделений ВДВ довели до совершенства навыки стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, управления подчиненным и приданным личным составом, а также выполнения задач по предназначению.


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