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Рисование головоломкой: из кубиков Рубика собрали флаг Казахстана

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© Видео Sputnik / Абзал Калиев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201101/1031201707/Rsivanie-golovolomkoy-iz-kubikov-Rubika-sobrali-flag-Kazakhstana.html

Будущий казахстанский инженер-механик Тынысбек Палманулы собирает изображения из 600 кубиков Рубика. Студент рассказал, что с детства увлекался рисованием и знаменитой головоломкой.


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