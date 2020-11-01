Рисование головоломкой: из кубиков Рубика собрали флаг Казахстана

Будущий казахстанский инженер-механик Тынысбек Палманулы собирает изображения из 600 кубиков Рубика. Студент рассказал, что с детства увлекался рисованием и знаменитой головоломкой.
Из-за закрытых границ в Москве образовалась острая нехватка рабочих по таким направлениям, как строители, курьеры и таксисты.
Францию потрясла серия нападений. Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан католического собора Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения.
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России провели химобработку в Гудаутской ЦРБ в пятницу 30 октября.
По всей Франции прошла серия вооруженных атак. В Ницце мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам. Трое погибли, двоих обезглавили.
С 1 ноября 2020 года движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара.
1 ноября в мире отмечают Международный день веганства. Sputnik предлагает рецепты национальных абхазских блюд, богатых природными жирами и витаминами.
Сорок пять лет назад 1 ноября 1975 года в Абхазии впервые прозвучали торжественные звуки органа. В этот день состоялось открытие музыкального инструмента в Пицундском храме, где прошел знаменательный концерт, ознаменовавший новую веху в культурной жизни страны.
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