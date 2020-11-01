Угроза наводнений и 1 млн эвакуированных: супертайфун на Филиппинах

Из-за непогоды власти эвакуировали около миллиона местных жителей. Специалисты отмечают, что "Гони" стал самым мощным ураганом с 2013 года, и предупреждают об угрозе оползней и наводнений.
Суперайфун "Гони" обрушился на самый густонаселённый район Филиппин, где находится и столица островного государства Манила. Скорость ветра превышала 200 км/ч.
Из-за непогоды власти эвакуировали около миллиона местных жителей. Специалисты отмечают, что "Гони" стал самым мощным ураганом с 2013 года, и предупреждают об угрозе оползней и наводнений.
Будущий казахстанский инженер-механик Тынысбек Палманулы собирает изображения из 600 кубиков Рубика. Студент рассказал, что с детства увлекался рисованием и знаменитой головоломкой.
Из-за закрытых границ в Москве образовалась острая нехватка рабочих по таким направлениям, как строители, курьеры и таксисты.
Францию потрясла серия нападений. Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан католического собора Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения.
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России провели химобработку в Гудаутской ЦРБ в пятницу 30 октября.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и ярких событий прошедшей недели.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодня – 4302. Выздоровели 2314 человека, летальных случаев 42.
Утром 1 ноября на сайте администрации Сухума появилось объявление, что в инфекционную больницу требуются медсестры и санитары для работы в "красной зоне".
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