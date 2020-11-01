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Угроза наводнений и 1 млн эвакуированных: супертайфун на Филиппинах

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Суперайфун "Гони" обрушился на самый густонаселённый район Филиппин, где находится и столица островного государства Манила. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

Из-за непогоды власти эвакуировали около миллиона местных жителей. Специалисты отмечают, что "Гони" стал самым мощным ураганом с 2013 года, и предупреждают об угрозе оползней и наводнений.


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