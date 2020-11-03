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Теракт в Вене: главное о стрельбе в центре столицы Австрии

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© Видео Ruptly / Bundeskanzleramt Osterreich 2019
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201103/1031216180/Terakt-v-Vene-glavnoe-o-strelbe-v-tsentre-stolitsy-Avstrii.html

Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу в центре Вены. Серия нападений произошла в нескольких местах, одно из них - в районе синагоги.

В результате погибли как минимум четыре человека. Не менее 22 получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "отвратительным терактом". Сейчас австрийская полиция продолжает поиск злоумышленников.

По сообщениям СМИ, всего в атаке участвовали семь человек: одного ликвидировали силовики, остальным удалось скрыться. Как заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из нападавших симпатизировал террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Как мировое сообщество отреагировало на венскую трагедию - смотрите в нашем видео.


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