"Виктор Черномырдин": Путин осмотрел новый ледокол

"Виктор Черномырдин" — самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек, автономность — 61 сутки. Судно предназначено для ледокольной проводки и буксировки судов.