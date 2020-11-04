"Виктор Черномырдин": Путин осмотрел новый ледокол

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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе в Санкт-Петербурге.
"Виктор Черномырдин" — самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек, автономность — 61 сутки. Судно предназначено для ледокольной проводки и буксировки судов.