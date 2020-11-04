Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Нынешний президент США Дональд Трамп и его соперник по выборам демократ Джо Байден еще не выявили явного фаворита в гонке за пост главы государства.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика).

Еще задолго до выборов было ясно, что Трампу для победы необходимо сохранить все традиционно республиканские штаты и победить в некоторых колеблющихся.

После того как подсчет голосов в Техасе перевалил через половину, ситуация для действующего президента начала выправляться, и сейчас Трамп лидерство там перехватил.

Всего Трамп пока обеспечил себе победу в Луизиане (8 выборщиков), Вайоминге, Северной и Южной Дакотах (все по 3), Оклахоме (7), Индиане (11), Кентукки (8), Теннесси (11), Западной Виргинии (5), некоторых других.

В активе у Байдена, среди прочих, Колорадо (9), Нью-Йорк (29), Коннектикут (7), Массачусетс (11), столичный округ Колумбия (3).

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте, и в нем может быть основная интрига.