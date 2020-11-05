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Ночь протестов в США на фоне президентских выборов

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После завершения ночи выборов по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна протестов с участием сторонников Дональда Трампа, Джо Байдена и активистов движения Black Lives Matter.

В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители, в свою очередь, применяли спецсредства и проводили задержания. RT публикует видеокадры манифестаций из разных городов США.


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