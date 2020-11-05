Ночь протестов в США на фоне президентских выборов

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Генпрокуратура: заявления о попытке изнасилования врача в Гудауте не поступало Вечером 4 ноября в соцсетях появилась информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь. 992

Российские военнослужащие провели в Гагре первый этап дезинфекции Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России приступили к дезинфекции объектов в Гагре в четверг 5 ноября. 82