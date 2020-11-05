Ночь протестов в США на фоне президентских выборов

В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители, в свою очередь, применяли спецсредства и проводили задержания. RT публикует видеокадры манифестаций из разных городов США.
После завершения ночи выборов по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна протестов с участием сторонников Дональда Трампа, Джо Байдена и активистов движения Black Lives Matter.
В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители, в свою очередь, применяли спецсредства и проводили задержания. RT публикует видеокадры манифестаций из разных городов США.
День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, который отмечается каждый год 5 ноября.
3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе в Санкт-Петербурге.
Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу в центре Вены. Серия нападений произошла в нескольких местах, одно из них - в районе синагоги.
Вечером 4 ноября в соцсетях появилась информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России приступили к дезинфекции объектов в Гагре в четверг 5 ноября.
Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в октябре 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили шесть тысяч 25 протоколов, 288 из которых за езду в нетрезвом состоянии.
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